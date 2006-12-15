Букмекеры уравняли шансы ”Челси” и ”Барселоны”

Британская букмекерская контора William Hill опубликовала ставки на победу в Лиге чемпионов сезона 2006/07, исходя из результатов жеребьевки 1/8 финала турнира, которая состоялась в пятницу 15 декабря в Ньоне.

По мнению букмекеров, одинаковые шансы на победу в Лиге чемпионов имеют английский "Челси" и действующий победитель турнира, испанская "Барселона". Ставки на их победу принимаются из расчета 10 к 3.

Шансы английского "Манчестер Юнайтед" расцениваются как 7 к 1, чуть ниже букмекеры ставят французский "Лион" – 8 к 1. Ставки на победу в Лиге чемпионов миланского "Интера" и мадридского "Реала" принимаются как 10 к 1, а лондонского "Арсенала" и итальянского "Милана" – как 11 к 1.

Далее следуют мюнхенская "Бавария" и испанская "Валенсия" – 20 к 1, английский "Ливерпуль" и итальянская "Рома" – 25 к 1, португальский "Порту" и голландский ПСВ – 66 к 1, шотландский "Селтик" – 80 к 1, французский "Лилль" – 125 к 1.

Финал Лиги чемпионов нынешнего сезона пройдет 23 мая 2007 года в Афинах.

Лента.ру