Каспаров и Карпов сразятся в Валенсии

Шахматный матч между Анатолием Карповым и Гарри Каспаровым стартует сегодня в испанской Валенсии. Два экс-чемпиона мира сыграют в общей сложности 12 партий. Для обоих шахматистов – это историческая встреча. 25 лет назад они впервые провели поединок за шахматную корону. И Карпов, и Каспаров неоднократно выступали с нелицеприятными заявлениями в адрес друг друга. Однако в позапрошлом году, когда Гарри Каспаров был задержан ОМОНом после участия в «Марше несогласных», его бывший противник демонстративно пришел требовать в милицию его освобождения. Вскоре было объявлено о проведении матча между двумя шахматистами.

Эхо Москвы