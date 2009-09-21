Результаты 6-го тура английской Премьер-лиги

Чемпионат Англии по футболу. Премьер-лига 6-й тур Челси - Тоттенхэм 3:0 (Коул 33, Баллак 58, Дрогба 64) Эвертон - Блэкберн 3:0 (Саа 22, 54, Йобо 58) Вулверхэмптон - Фулхэм 2:1 (Дойл 18, Эдвардс 49 - Мерфи 66 пен.) МЮ - Манчестер Сити 4:3 (Руни 2, Флетчер 48, 80, Оуэн 96 - Барри 16, Беллами 52, 91) Вест Хэм - Ливерпуль 2:3 (Торрес 19, 74, Куйт 41 - Диаманти 29 пен, Коул 45) Халл Сити - Бирмингем 0:1 (О’Коннор 75) Болтон - Сток Сити 1:1 (Тэйлор 88 пен. - Китсон 52) Астон Вилла - Портсмут 2:0 (Милнер 33 пен., Агбонлахор 43) Арсенал - Уиган 4:0 (Вермален 24, 49, Эдуардо 58, Фабрегас 90) Бёрнли - Сандерленд 3:1 (Александер 12 пен., Ньюджент 67, 86 - Бент 38) После 6 туров тройка лидеров выглядит следующим образом: 1) Челси – 18 очков, 2) МЮ – 15 очков, 3) Ливерпуль – 12 очков соответственно.

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