Результаты 7-го тура Чемпионата Украины по футболу

Металлист не смог выиграть у Динамо

Завершился последний матч 7-го тура Чемпионата Украины по футболу Металлист - Динамо 1 : 2 (Девич 84 - Гиоане 15, Гусев 67) Результаты остальных игр: Металлург Д - Таврия 0 : 0 Арсенал - Шахтер 2 : 4 (Воробей 9, Евсеев 66 – Фернандиньо 38, Гладкий 40, Кравченко 72, 86) Ворскла - Кривбасс 0 : 0 Днепр - Карпаты 3 : 0 (Назаренко 30, 83 пен., Селезнев 34) Ильичевец - Черноморец 2 : 0 (Тищенко 29, Якименко 71 авт) Заря - Металлург З 3 : 1 (Джихани 6, 17, Меликян 76 - Рудыка 52) Оболонь - Закарпатье 0 : 1 (Давыдов 5)

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