Результаты 7-го тура Чемпионата Украины по футболу
20:49, 20 сентября 2009Спорт
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Металлист не смог выиграть у Динамо
Завершился последний матч 7-го тура Чемпионата Украины по футболу
Металлист - Динамо 1 : 2 (Девич 84 - Гиоане 15, Гусев 67)
Результаты остальных игр:
Металлург Д - Таврия 0 : 0
Арсенал - Шахтер 2 : 4 (Воробей 9, Евсеев 66 – Фернандиньо 38, Гладкий 40, Кравченко 72, 86)
Ворскла - Кривбасс 0 : 0
Днепр - Карпаты 3 : 0 (Назаренко 30, 83 пен., Селезнев 34)
Ильичевец - Черноморец 2 : 0 (Тищенко 29, Якименко 71 авт)
Заря - Металлург З 3 : 1 (Джихани 6, 17, Меликян 76 - Рудыка 52)
Оболонь - Закарпатье 0 : 1 (Давыдов 5)
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