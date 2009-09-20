Луческу сделал подарок Донецку (фото)

В субботу, 19 сентября в Донецке в парке кованых фигур установлена копия Кубка УЕФА – подарок городу от главного тренера футбольного клуба «Шахтер» Мирчи ЛУЧЕСКУ.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе «Шахтера», в этом году власти Донецка присвоили наставнику «горняков» звание Почетного гражданина города, в связи с чем М. ЛУЧЕСКУ счел необходимым отблагодарить горожан за оказанную ему честь и увековечить европейское достижение донецкой команды. Тренер заказал кузнецам подарок для города - копию Кубка УЕФА и в субботу лично принял участие в его торжественном открытии.

М. ЛУЧЕСКУ отметил, что ему понравилось, «как справились с этой сложной и творческой работой донецкие кузнецы». «Красиво получилось. Считаю, это очень важно, чтобы память о победе «Шахтера» в Кубке УЕФА осталась навсегда», - сказал тренер.

В пресс-службе уточнили, что копия Кубка УЕФА стала украшением новой аллеи парка кованых фигур, которую кузнецы посвятили 140-летию Донецка. Символично, что и высота копии Кубка УЕФА составляет 140 сантиметров.

Копию Кубка создали мастера кузнечного предприятия «Гефест» под руководством Виктора БУРДУКА. По его словам, при создании скульптуры использовались нержавеющая сталь, алюминий, латунь, медь и черный металл. Копию изготовили в кратчайшие сроки – в течение двух недель - 10 кузнецов.

«С полной ответственностью могу заявить, что это уникальная работа, при создании которой использовано несколько ноу-хау, в основном для соединения разных металлов», - отметил В. БУРДУК.