В швейцарском Ньоне состоялась жеребьевка плей-офф Лиги чемпионов. На стадии 1/8 финала лондонский "Челси" сыграет с португальским "Порту" – нынешней и бывшей командами тренера Жозе Моуринью. Лондонский "Арсенал", будет играть с голландским ПСВ.

Действующий обладатель трофея испанская "Барселона" сыграет с предыдущим чемпионом Европы среди клубов английским "Ливерпулем". Соперник киевского "Динамо" по групповому этапу - испанский "Реал" сыграет с немецкой "Баварией", а итальянский "Интер" с "Валенсией".

Итальянский "Милан" будет соперничать с шотландским "Селтиком", французский "Лилль" – с английским "Манчестер Юнайтед", а итальянская "Рома" – с французским "Лионом".

Полные результаты жеребьевки Лиги чемпионов

"Порту" (Португалия) – "Челси" (Англия)

"Селтик" (Шотландия) – "Милан" (Италия)

ПСВ (Нидерланды) – "Арсенал" (Англия)

"Лилль" (Франция) – "Манчестер Юнайтед" (Англия)

"Рома" (Италия) – "Лион" (Франция)

"Барселона" (Испания) – "Ливерпуль" (Англия)

"Реал" (Мадрид) – "Бавария" (Германия)

"Интер" (Италия) – "Валенсия" (Испания)

Первые матчи состоятся 20/21 февраля, ответные – 6/7 марта. Финал Лиги чемпионов нынешнего сезона пройдет 23 мая 2007 года в Афинах.

Лента.ру