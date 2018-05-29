Дидье Дрогба уверен, что его партнер Андрей Шевченко еще засияет

Голеадор лондонского „Челси” Дидье Дрогба настаивает, что Андрей Шевченко пристыдит тех, кто сомневается в нем, и приспособится к английскому футболу.

Украинского форварда перед матчем с „Ньюкаслом”, который в среду закончился победой „Челси” со счетом 1 - 0, посадили на скамью запасных. К тому времени он забил только три гола в Премьер-лиге после своего рекордного летнего трансфера из „Милану” стоимостью 30 миллионов фунтов.

Шевченко был отодвинут на задний план, тогда как форвард из Кот-д’Ивуар Дидье Дрогба, который находится в хорошей форме, сорвал все аплодисменты, забив за команду 15 голов в этом сезоне (9 из них - в Премьер-лиге).

Дрогба также начал игру против „Ньюкасла” на скамье запасных, но лишь потому, что тренер Жозе Моуринью пытался оградить форварда от травм, которые его преследуют.

Однако упорное сопротивление „Ньюкасла” и травмированная голень Рикардо Карвалью вынудили Моуринью выпустить на поле Дрогба в начале второго тайма - и он блестяще забил на 74-й минуте победный гол, который сократил отставание „Челси” от „Манчестер Юнайтед” до пяти очков.

Плохая форма Шевченко спровоцировала разговоры о его скором возвращении в Италию, но капитан сборной Украины отклонил такую возможность.

В свою очередь у Дрогба нет никаких опасений относительно своего партнера по нападению, он считает, что Андрей очутился перед теми же проблемами, которые испытал он сам сразу после после своего переезда из Франции в Англию.

По мнению Дрогба „это нормально, что приспосабливание занимает некоторое время. Когда я прибыл из Франции с ее прекрасной погодой, мне тоже понадобилось время, чтобы приспособиться к Англии. Это нормально для футболиста: когда вы провели всю жизнь в другой стране, вы должны измениться. Это действительно настоящий вызов. Когда вы прибыли, вы не понимаете, что вам говорят люди, поскольку не знаете этого языка.

Это очень тяжело. Футбол является универсальным. Легко можно понять то, что происходит на тренировке, поладить с вашим тренером, товарищами по команде. Но когда вы выходите с вашей семьей пообедать, пройтись по магазинам, прогуляться по городу, это не всегда легко. Я осознал, что лучший способ для меня, чтобы заиграть в Англии, заключался в том, чтобы приспособиться. Через два года я понимаю это.

Думаю, что Шевченко проходит сейчас через те же вещи, которые проходил и я. Я не боюсь за него, я уверен в нем”.

В интервью „Нью-Йорк Таймс” Дрогба прибавил: „Я знаю, англичане хотят, чтобы вы быстро забивали, везде бегали по полю. Но это очень нелегко, когда вы не привыкли к английскому стилю футбола. Шевченко приехал из Милана, где играют в совсем другой футбол. Это - другая футбольная культура”.

Между тем, сам Шевченко утверждает, что он „не обеспокоен” тем, что тренер „Челси” Жозе Моуринью не классифицирует его как „неприкасаемого”. „Это не тревожит меня вообще”, сказал бывший форвард „Милану”.

„Великая команда не может гарантировать каждому игроку место в стартовом составе. Если вы не в состоянии выполнять установки тренера, то абсолютно правильно, что на вашем месте будет играть кто-то другой. Даю 100%, что в конечном итоге мы увидим, правильное это место для меня, или нет.

Нельзя сказать, что я больше не забиваю. Я не забиваю так много и регулярно, как раньше. Но действительно - я все еще забиваю мало. Мы, игроки, - не машины, бывают моменты, когда наши колеса крутятся не в том направлении: вы должны верить в нас”.

Шевченко также опроверг слухи о том, что он оставляет „Челси” и попросил дать ему время, чтобы доказать его настоящую стоимость.

„Коли кто-то решает пойти по определенному пути, нужно идти по нему до самого конца. Только в конце вы сможете увидеть, хорошо идут дела, или плохо. Не имею никакого представления, откуда походят эти слухи. Знаю лишь, что бывают тяжелые моменты и легкие моменты, но когда вы сделали выбор, вы должны идти до конца. Тот, кто сделал точный выбор и покинул великий клуб, где он был счастлив на протяжении семи лет, чтобы присоединиться к другому великому клубу, не может бросить все подобным образом”.

Эдриан Кертис, Sportinglife.com

Перевел с английского Николай Писарчук

Примечание переводчика.

Странно, но британский спортивный обозреватель почему-то оставил без внимания тот факт, что в игре против „Ньюкасла” Дидье Дрогба забил победный мяч после прекрасной передачи именно Андрея Шевченко.