При открытии "Донбасс Арены" повреждены 30% футбольного газона

Во время церемонии открытия нового донецкого стадиона “Донбасс Арена” были повреждены около 30% травяного газона футбольного поля.

Как сообщили УНИАН в медиа-центре “Донбасс Арены”, об этом сообщил технический директор стадиона Вадим ГУНЬКО во время встречи с журналистами в Донецке.

Демонстрируя присутствующим газон, он заметил, что сейчас повреждений на нем нет, а есть только участки, которые несколько отличаются по цвету. По его словам, это связано с «передернированием» газона площадью около 3 тыс. кв. м. Работники арены положили газон того же производителя, который был постелен раньше, летом.

В.ГУНЬКО заверил, что это лучшее футбольное покрытие, которое сейчас можно приобрести на рынке, поэтому до 27 сентября, когда здесь состоится первый футбольный матч, газон будет в полной готовности.

“Общая же площадь натурального газона – почти 8 тыс. кв. м. Можете посчитать сами, что мы перестилали немногим меньше 30%”, - сказал технический директор. Он рассказал, что поврежденный газон перенесли в заблаговременно подготовленный «дерновник», расположенный в северной части парка.

Кроме того, В.ГУНЬКО отметил, что для организаторов Гранд-шоу не было неожиданностью, что во время церемонии открытия газон будет поврежден. “Мы знали, какие процессы будут происходить на поле, и абсолютно точно предусматривали последствия. Поэтому была заблаговременно подготовлена площадка для восстановления и у производителя заказано новое покрытие”, - добавил он.

Технический директор арены заметил, что в принципе, самый главный экзамен стадион прошел 29 августа, во время открытия. Также главное испытание прошли все технические службы и коллектив “Донбасс Арены“.