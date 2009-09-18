Результаты матчей Лиги Европы (группы G-L)

00:02, 18 сентября 2009
Спорт
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Шахтер лидирует в своей группе

Завершились матчи первого тура группового раунда Лиги Европы в группах G - L

Группа G

Вильярреал – Левски 1:0

Лацио – Ред Булл (Зальцбург) 1:2

Группа H

Стяуа – Шериф 0:0

Фенербахче – Твенте 1:2

Группа I

Бенфика – БАТЭ 2:0

Эвертон – АЕК (Афины) 4:0

Группа J

Брюгге – Шахтер (Донецк) 1:4

Партизан – Тулуза 2:3

Группа K

Клуж – Копенгаген 2:0

Спарта (Прага) – ПСВ Эйндховен 2:2

Группа L

Атлетик (Бильбао) – Аустрия (Вена) 3:0

Насьонал - Вердер 2:3

 

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