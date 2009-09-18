Результаты матчей Лиги Европы (группы G-L)

Шахтер лидирует в своей группе

Завершились матчи первого тура группового раунда Лиги Европы в группах G - L Группа G Вильярреал – Левски 1:0 Лацио – Ред Булл (Зальцбург) 1:2 Группа H Стяуа – Шериф 0:0 Фенербахче – Твенте 1:2 Группа I Бенфика – БАТЭ 2:0 Эвертон – АЕК (Афины) 4:0 Группа J Брюгге – Шахтер (Донецк) 1:4 Партизан – Тулуза 2:3 Группа K Клуж – Копенгаген 2:0 Спарта (Прага) – ПСВ Эйндховен 2:2 Группа L Атлетик (Бильбао) – Аустрия (Вена) 3:0 Насьонал - Вердер 2:3

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