Результаты матчей Лиги Европы (группы G-L)
00:02, 18 сентября 2009Спорт
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Шахтер лидирует в своей группе
Завершились матчи первого тура группового раунда Лиги Европы в группах G - L
Группа G
Вильярреал – Левски 1:0
Лацио – Ред Булл (Зальцбург) 1:2
Группа HСтяуа – Шериф 0:0
Фенербахче – Твенте 1:2
Группа I
Бенфика – БАТЭ 2:0
Эвертон – АЕК (Афины) 4:0
Группа JБрюгге – Шахтер (Донецк) 1:4
Партизан – Тулуза 2:3
Группа K
Клуж – Копенгаген 2:0
Спарта (Прага) – ПСВ Эйндховен 2:2
Группа LАтлетик (Бильбао) – Аустрия (Вена) 3:0
Насьонал - Вердер 2:3
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