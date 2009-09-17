Результаты матчей Лиги Европы (группы A-F)
Начался групповой раунд
Завершились матчи первого тура группового раунда Лиги Европы в группах A - F
Группа AАякс – Тимишоара 0:0
Динамо (Загреб) – Андерлехт 0:2
Группа BДженоа – Славия (Прага) 2:0
Лилль – Валенсия 1:1
Группа CХапоэль (Тель-Авив) – Селтик 2:1
Рапид (Вена) – Гамбург 3:0
Группа D
Герта – Вентспилс 1:1
Херенвен – Спортинг (Лиссабон) 2:3
Группа EЦСКА (София) – Фулхэм 1:1
Базель – Рома 2:0
Группа F
Панатинаикос – Галатасарай 1:3
Штурм – Динамо (Бухарест) 0:1
Через 15 минут начинаются матчи в группах G - L
Группа G. Вильярреал – Левски, Лацио – Ред Булл (Вена)
Группа H. Стяуа – Шериф, Фенербахче – Твенте
Группа I. Бенфика – БАТЭ, Эвертон – АЕК (Афины)
Группа J. Брюгге – Шахтер (Донецк), Партизан – Тулуза
Группа K. Клуж – Копенгаген, Спарта (Прага) – ПСВ Эйндховен
Группа L. Атлетик (Бильбао) – Аустрия (Вена), Насьонал - Вердер