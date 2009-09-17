Результаты матчей Лиги Европы (группы A-F)

21:49, 17 сентября 2009
Спорт
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Начался групповой раунд

Завершились матчи первого тура группового раунда Лиги Европы в группах A - F

Группа A

Аякс – Тимишоара 0:0

Динамо (Загреб) – Андерлехт 0:2

Группа B

Дженоа – Славия (Прага) 2:0

Лилль – Валенсия 1:1

Группа C

Хапоэль (Тель-Авив) – Селтик 2:1

Рапид (Вена) – Гамбург 3:0

Группа D

Герта – Вентспилс 1:1

Херенвен – Спортинг (Лиссабон) 2:3

Группа E

ЦСКА (София) – Фулхэм 1:1

Базель – Рома 2:0

Группа F

Панатинаикос – Галатасарай 1:3

Штурм – Динамо (Бухарест) 0:1

Через 15 минут начинаются матчи в группах G - L

Группа G. Вильярреал – Левски, Лацио – Ред Булл (Вена)

Группа H. Стяуа – Шериф, Фенербахче – Твенте

Группа I. Бенфика – БАТЭ, Эвертон – АЕК (Афины)

Группа J. Брюгге – Шахтер (Донецк), Партизан – Тулуза

Группа K. Клуж – Копенгаген, Спарта (Прага) – ПСВ Эйндховен

Группа L. Атлетик (Бильбао) – Аустрия (Вена), Насьонал - Вердер

 

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