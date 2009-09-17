Результаты матчей Лиги Европы (группы A-F)

Начался групповой раунд

Завершились матчи первого тура группового раунда Лиги Европы в группах A - F Группа A Аякс – Тимишоара 0:0 Динамо (Загреб) – Андерлехт 0:2 Группа B Дженоа – Славия (Прага) 2:0 Лилль – Валенсия 1:1 Группа C Хапоэль (Тель-Авив) – Селтик 2:1 Рапид (Вена) – Гамбург 3:0 Группа D Герта – Вентспилс 1:1 Херенвен – Спортинг (Лиссабон) 2:3 Группа E ЦСКА (София) – Фулхэм 1:1 Базель – Рома 2:0 Группа F Панатинаикос – Галатасарай 1:3 Штурм – Динамо (Бухарест) 0:1 Через 15 минут начинаются матчи в группах G - L Группа G. Вильярреал – Левски, Лацио – Ред Булл (Вена) Группа H. Стяуа – Шериф, Фенербахче – Твенте Группа I. Бенфика – БАТЭ, Эвертон – АЕК (Афины) Группа J. Брюгге – Шахтер (Донецк), Партизан – Тулуза Группа K. Клуж – Копенгаген, Спарта (Прага) – ПСВ Эйндховен Группа L. Атлетик (Бильбао) – Аустрия (Вена), Насьонал - Вердер

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