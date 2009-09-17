Виталий Кличко проведет до конца года два боя

Украинский боксер-тяжеловес Виталий Кличко начал переговоры о бое с американцем Кевином Джонсоном, сообщает Лента.русо ссылкой на BoxingNews24.com. Этот поединок планируется провести в декабре 2009 года.

Ближайший же бой Кличко-старшего состоится 26 сентября - украинский боксер встретится на ринге с американцем Крисом Арреолой. В этом бою Кличко будет защищать принадлежащий ему титул чемпиона мира по версии WBC (Всемирный боксерский совет).

В отличие от Арреолы, которого считают серьезным соперником для Кличко, 30-летний Джонсон не относится к числу сильнейших боксеров: он не проиграл ни одного боя в своей карьере, но ни разу не встречался с соперниками уровня Кличко.

Виталий Кличко провел на профессиональном ринге 39 поединков, в которых он одержал 37 побед (из них 36 - нокаутом) и потерпел два поражения.