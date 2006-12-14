Кубок УЕФА: результаты матчей в группах A-D
23:32, 14 декабря 2006Спорт
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6 нулевых ничьих до перерыва и ни одной к концу игры
Группа "A"
“Рейнджерс” (Шотландия) - «Партизан» (Сербия) – 1:0
Осер (Франция) - «Ливорно» (Италия) – 0:1
Группа "B" “Тоттенхэм” (Англия ) - «Динамо» (Бухарест, Румыния) - 3:1
«Байер» (Леверкузен, Германия) - «Бешикташ» (Турция) - 2:1
Группа "C"
Брага (Португалия) - «Грассхопперс» (Швейцария) - 2:0
«Севилья» (Испания) - Алкмаар (Голландия) – 1:2
Группа "D" «Парма» (Италия) - «Осасуна» (Испания) – 0:3
«Херенвеен» (Голландия) - «Ланс» (Франция) – 1:0
Интересно, что из 18 голов, забитых во всех матчах, только 4 были забиты в первых таймах (по два Осасуна и Тоттенхэм). 12 команд уходили на перерыв, так и не открыв счет.
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