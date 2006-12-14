Кубок УЕФА: результаты матчей в группах A-D

Группа "A"

“Рейнджерс” (Шотландия) - «Партизан» (Сербия) – 1:0

Осер (Франция) - «Ливорно» (Италия) – 0:1

Группа "B" “Тоттенхэм” (Англия ) - «Динамо» (Бухарест, Румыния) - 3:1

«Байер» (Леверкузен, Германия) - «Бешикташ» (Турция) - 2:1

Группа "C"

Брага (Португалия) - «Грассхопперс» (Швейцария) - 2:0

«Севилья» (Испания) - Алкмаар (Голландия) – 1:2

Группа "D" «Парма» (Италия) - «Осасуна» (Испания) – 0:3

«Херенвеен» (Голландия) - «Ланс» (Франция) – 1:0

Интересно, что из 18 голов, забитых во всех матчах, только 4 были забиты в первых таймах (по два Осасуна и Тоттенхэм). 12 команд уходили на перерыв, так и не открыв счет.