Роналдиньо - лучший футболист мира?

Лучшим футболистом мира 2006 года по версии ФИФА стал атакующий полузащитник испанской "Барселоны" и сборной Бразилии Роналдиньо (Ronaldinho). Эту информацию опубликовало испанское спортивное издание Marca. Официально имя обладателя "Бриллиантового мяча" станет известно 18 декабря на гала-вечере, который состоится в Цюрихе.

Роналдиньо станет первым игроком в истории, который завоюет звание лучшего футболиста мира в третий раз подряд – ранее он получал "Бриллиантовый мяч" в 2004 и 2005 годах.

В борьбе за звание лучшего Роналдиньо опередил обладателя "Золотого мяча" нынешнего года, капитана сборной Италии Фабио Каннаваро и лучшего игрока ЧМ-2006, бывшего капитана сборной Франции Зинедин Зидан. Как удалось узнать испанским журналистам, Каннаваро по итогам голосования занял второе место, а Зидан – третье.

AFP