Динамо уложило на лопатки чемпиона России (фоторепортаж)

Ранее "Динамо" трижды встречалось с российскими командами в еврокубках и трижды обыгрывало их на своем поле. На старте очередного розыгрыша Лиги чемпионов УЕФА бело-голубым удалось продлить победную серию, уложив на лопатки дебютанта турнира казанский "Рубин", пишет официальный сайт УЕФА. На гол-красавец со штрафного Алехандро Домингеса украинская команда ответила точным ударом Айилы Юсуфа, результативной "пушкой" Жерсона Маграо и кинжальным уколом Олега Гусева.

Болельщики "Динамо" стали свидетелями двух абсолютно разных таймов, однако не падали духом, и удостоились высокой оценки тренера киевлян Валерия Газзаева.

Фото Валерия Соловьева и Владимира Гонтаря /УНИАН