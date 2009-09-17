Результаты матчей Лиги чемпионов
Второй тур - 29-30 сентября
Завершились матчи первого тура группового раунда Лиги чемпионов.
Киевские динамовцы непросто, но выиграли матч на своем поле у чемпиона России, казанского ФК "Рубин" - 3:1. Первый тайм и по счету, и по игре был за волжанами - прекрасный штрафной на 25-й минуте забил Домингес, перебросив мяч через стенку в дальний от вратаря угол. Во втором тайме игра перешла к динамовцам, потом преимущество стало явным и реализовалось в трех голах. Сказался меньший игровой опыт и более низкая функциональная готовность "Рубина". Последние 20 минут команда провела плотно зажатая в своей штрафной, все голы были забиты из розыгрышей перед воротами.
Соперники Динамо и Рубина по группе F - Интер и Барселона - не открыли счет и записали в турнирную таблицу по одному очку за ничью.
16 сентября играли команды групп E-H
Группа E
Лион - Фиорентина 1:0 (Пьянич 76)
Ливерпуль - Дебрецен 1:0 (Кюйт 45)
Группа F
Интер - Барселона 0:0
Динамо - Рубин 3:1 (Домингес 25 - Юссуф 71, Маграо 80, Гусев 85)
Группа G
Штутгарт - Рейнджерс 1:1 (Погребняк 18 - Бужерра 77)
Севилья - Униря 2:0 (Фабиано 45, Рентао 70)
Группа H
Олимпиакос - АЗ Алкмар 1:0 (Торосидис 79)
Стандард - Арсенал 2:3 (Мангала 3, Йованович 4 пен. - Бендтнер 45, Вермален 79, Эдуардо 81)
15 сентября играли команды групп A-D
Группа А
Маккаби Хайфа - Бавария 0:3 (ван Бюйтен 64, Мюллер 85, 88)
Ювентус - Бордо 1:1 (Яквинта 63 - Плашил 74)
Группа B
Вольфсбург - ЦСКА Москва 3:1 (Графите 36, 40 пен., 86 - Дзагоев 76)
Бешикташ - МЮ 0:1 (Скоулз 77)
Группа C
Цюрих - Реал 2:5 (Маргайрас 65 пен., Эгертер 66 - Роналду 28, 90, Рауль 33, Игуаин 45, Гути 90+4)
Марсель - Милан 1:2 (Хайнце 49 - Индзаги 27, 74)
Группа D
Атлетико - АПОЕЛ 0:0
Челси - Порту 1:0 (Анелька 48)
Матчи второго тура состоятся 29 сентября (группы E-H)
Группа E. Дебрецен - Лион, Фиорентина - Ливерпуль
Группа F. Рубин - Интер, Барселона - Динамо
Группа G. Униря - Штутгарт, Рейнджерс - Севилья
Группа H. АЗ Алкмар - Стандард, Арсенал - Олимпиакос
... и 30 сентября (группы A-D)
Группа A. Бордо - Маккаби, Бавария - Ювентус
Группа B. ЦСКА - Бешикташ, МЮ - Вольфсбург
Группа C. Милан - Цюрих, Реал - Марсель
Группа D. Порту - Атлетико, АПОЕЛ - Челси