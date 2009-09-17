Результаты матчей Лиги чемпионов

Завершились матчи первого тура группового раунда Лиги чемпионов.

Киевские динамовцы непросто, но выиграли матч на своем поле у чемпиона России, казанского ФК "Рубин" - 3:1. Первый тайм и по счету, и по игре был за волжанами - прекрасный штрафной на 25-й минуте забил Домингес, перебросив мяч через стенку в дальний от вратаря угол. Во втором тайме игра перешла к динамовцам, потом преимущество стало явным и реализовалось в трех голах. Сказался меньший игровой опыт и более низкая функциональная готовность "Рубина". Последние 20 минут команда провела плотно зажатая в своей штрафной, все голы были забиты из розыгрышей перед воротами.

Соперники Динамо и Рубина по группе F - Интер и Барселона - не открыли счет и записали в турнирную таблицу по одному очку за ничью.

16 сентября играли команды групп E-H

Группа E

Лион - Фиорентина 1:0 (Пьянич 76)

Ливерпуль - Дебрецен 1:0 (Кюйт 45)

Группа F

Интер - Барселона 0:0

Динамо - Рубин 3:1 (Домингес 25 - Юссуф 71, Маграо 80, Гусев 85)

Группа G

Штутгарт - Рейнджерс 1:1 (Погребняк 18 - Бужерра 77)

Севилья - Униря 2:0 (Фабиано 45, Рентао 70)

Группа H

Олимпиакос - АЗ Алкмар 1:0 (Торосидис 79)

Стандард - Арсенал 2:3 (Мангала 3, Йованович 4 пен. - Бендтнер 45, Вермален 79, Эдуардо 81)

15 сентября играли команды групп A-D

Группа А

Маккаби Хайфа - Бавария 0:3 (ван Бюйтен 64, Мюллер 85, 88)

Ювентус - Бордо 1:1 (Яквинта 63 - Плашил 74)

Группа B

Вольфсбург - ЦСКА Москва 3:1 (Графите 36, 40 пен., 86 - Дзагоев 76)

Бешикташ - МЮ 0:1 (Скоулз 77)

Группа C

Цюрих - Реал 2:5 (Маргайрас 65 пен., Эгертер 66 - Роналду 28, 90, Рауль 33, Игуаин 45, Гути 90+4)

Марсель - Милан 1:2 (Хайнце 49 - Индзаги 27, 74)

Группа D

Атлетико - АПОЕЛ 0:0

Челси - Порту 1:0 (Анелька 48)

Матчи второго тура состоятся 29 сентября (группы E-H)

Группа E. Дебрецен - Лион, Фиорентина - Ливерпуль

Группа F. Рубин - Интер, Барселона - Динамо

Группа G. Униря - Штутгарт, Рейнджерс - Севилья

Группа H. АЗ Алкмар - Стандард, Арсенал - Олимпиакос

... и 30 сентября (группы A-D)

Группа A. Бордо - Маккаби, Бавария - Ювентус

Группа B. ЦСКА - Бешикташ, МЮ - Вольфсбург

Группа C. Милан - Цюрих, Реал - Марсель

Группа D. Порту - Атлетико, АПОЕЛ - Челси