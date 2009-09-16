Динамо выиграло матч Лиги чемпионов
23:35, 16 сентября 2009Спорт
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Интер и Барселона сыграли вничью
Завершились сегодняшние матчи группового раунда Лиги чемпионов в группах E-H
Группа E.
Лион - Фиорентина 1:0 (Пьянич 76)
Ливерпуль - Дебрецен 1:0 (Кюйт 45)
Группа F.
Интер - Барселона 0:0
Динамо - Рубин 3:1 (Домингес 25 - Юссуф 71, Маграо 80, Гусев 85)
Группа G.
Штутгарт - Рейнджерс 1:1 (Погребняк 18 - Бужерра 77)
Севилья - Униря 2:0 (Фабиано 45, Рентао 70)
Группа H.
Олимпиакос - АЗ Алкмар 1:0 (Торосидис 79)
Стандард - Арсенал 2:3 (Мангала 3, Йованович 4 пен. - Бендтнер 45, Вермален 79, Эдуардо 81)
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