Сыгран первый тайм в матчах Лиги чемпионов

22:29, 16 сентября 2009
Спорт
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Популярный счет 1:0

Завершился первый тайм в сегодняшних матчах группового раунда Лиги чемпионов в группах E-H

Группа E.

Лион - Фиорентина 0:0

Ливерпуль - Дебрецен 1:0 (Кюйт 45)

Группа F.

Интер - Барселона 0:0

Динамо - Рубин 0:1 (Домингес 25)

Группа G.

Штутгарт - Рейнджерс 1:0 (Погребняк 18)

Севилья - Униря 1:0 (Фабиано 45)

Группа H.

Олимпиакос - АЗ Алкмар 0:0

Стандард - Арсенал 2:1 (Мангала 3, Йованович 4 пен. - Бендтнер 45)

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