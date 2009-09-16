Сыгран первый тайм в матчах Лиги чемпионов

Популярный счет 1:0

Завершился первый тайм в сегодняшних матчах группового раунда Лиги чемпионов в группах E-H Группа E. Лион - Фиорентина 0:0 Ливерпуль - Дебрецен 1:0 (Кюйт 45) Группа F. Интер - Барселона 0:0 Динамо - Рубин 0:1 (Домингес 25) Группа G. Штутгарт - Рейнджерс 1:0 (Погребняк 18) Севилья - Униря 1:0 (Фабиано 45) Группа H. Олимпиакос - АЗ Алкмар 0:0 Стандард - Арсенал 2:1 (Мангала 3, Йованович 4 пен. - Бендтнер 45)

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