Сыгран первый тайм в матчах Лиги чемпионов
22:29, 16 сентября 2009Спорт
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Популярный счет 1:0
Завершился первый тайм в сегодняшних матчах группового раунда Лиги чемпионов в группах E-H
Группа E.Лион - Фиорентина 0:0
Ливерпуль - Дебрецен 1:0 (Кюйт 45)
Группа F.Интер - Барселона 0:0
Динамо - Рубин 0:1 (Домингес 25)
Группа G.
Штутгарт - Рейнджерс 1:0 (Погребняк 18)
Севилья - Униря 1:0 (Фабиано 45)
Группа H.Олимпиакос - АЗ Алкмар 0:0
Стандард - Арсенал 2:1 (Мангала 3, Йованович 4 пен. - Бендтнер 45)
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