УЕФА запретила клубам тратить больше, чем они зарабатывают

Исполнительный комитет УЕФА поддержал план президента УЕФА Мишеля Платини, вынуждающий футбольные клубы "жить по средствам". Начиная с сезона-2012/13, клубам запрещено тратить больше, чем они зарабатывают. Расходы на трансферы и зарплату игроков будут ограничены. Об этом сообщает агентство Reuters.

Концепция "финансовой fair play" предусматривает защиту клубов от банкротства. Ранее Платини неоднократно говорил, что рост зарплат игроков ставит под угрозу финансовое положение многих команд.

Теперь клубам придется отчитываться перед УЕФА. Клубы, чьи расходы превышают доходы, будут исключаться из еврокубков.

Платини подчеркнул, что его план единогласно поддержали клубы, участвующие в еврокубках.

Лента.ру