Результаты матчей Лиги чемпионов

Играют группы А-D

Завершились сегодняшние матчи группового раунда Лиги чемпионов Группа А Маккаби Хайфа - Бавария 0:3 (ван Бюйтен 64, Мюллер 85, 88) Ювентус - Бордо 1:1 (Яквинта 63 - Плашил 74) Группа B Вольфсбург - ЦСКА Москва 3:1 (Графите 36, 40 пен., 86 - Дзагоев 76) Бешикташ - МЮ 0:1 (Скоулз 77) Группа C Цюрих - Реал 2:5 (Маргайрас 65 пен., Эгертер 66 - Роналду 28, 90, Рауль 33, Игуаин 45, Гути 90+4) Марсель - Милан 1:2 (Хайнце 49 - Индзаги 27, 74) Группа D Атлетико - АПОЕЛ 0:0 Челси - Порту 1:0 (Анелька 48) Напомним, что завтра состоятся первые матчи группового раунда в группах E-H Группа E. Лион - Фиорентина, Ливерпуль - Дебрецен Группа F. Интер - Барселона, Динамо - Рубин Группа G. Штутгарт - Рейнджерс, Севилья - Униря Группа H. Олимпиакос - АЗ Алкмар, Стандард - Арсенал.

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