Сборная Украины по футболу стала чемпионом Дефлимпийских игр

В финале победили россиян

Сборная Украины по футболу стала чемпионом ХХІ летних Дефлимпийских игр, которые завершаются в Тайпее, сообщает Чемпион. В финальном поединке украинцы со счетом 3:2 обыграли команду России. Авторами забитых голов стали - Рой Владимир, Букин Макар, Соловей Виталий. Эта медаль стала 20-той золотой для украинской команды.

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