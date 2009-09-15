Сборная Украины по футболу стала чемпионом Дефлимпийских игр
14:38, 15 сентября 2009Спорт
1128
В финале победили россиян
Сборная Украины по футболу стала чемпионом ХХІ летних Дефлимпийских игр, которые завершаются в Тайпее, сообщает Чемпион.
В финальном поединке украинцы со счетом 3:2 обыграли команду России. Авторами забитых голов стали - Рой Владимир, Букин Макар, Соловей Виталий.
Эта медаль стала 20-той золотой для украинской команды.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter