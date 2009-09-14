Украинцы стали чемпионами мира в морской Формуле-1 (фото)

Вчера команда "Украинский дух" на катере Seagull ("Чайка") впервые стала чемпионом мира среди скоростных катеров Powerboat P1 в классе SuperSport. Powerboat P1 – гонки суперлодок на кольцевой дистанции в открытом море, считается аналогом Формулы-1 на воде, пишет Коммерсант-Украина. Экипаж украинской "Чайки" состоит из трех человек: мальтийский пилот Аарон Кьянтар, итальянский механик Анджело Тедески и навигатор Виктор Шемчук.

На заключительном этапе Гран-при Сицилии, проходившем 11-13 сентября в акватории Ионического моря в Сиракузах, в первом заезде (9 кругов) "Чайка" заняла третье место, а в воскресной гонке (14 кругов) финишировала второй. В общем зачете это позволило занять второе место на Гран-при и обойти главного преследователя – итальянскую Baia Attolini.

По итогам пяти этапов Seagull выиграла чемпионат мира. "Мы доказали, что по крайней мере в водно-моторном спорте с Украиной приходится считаться",– сказал Коммерсанту сразу после гонки господин Шемчук.

Фото УНИАН