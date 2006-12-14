Зидан получил высшую государственную награду (фото)

Бывший капитан сборной Франции по футболу Зинедин Зидан, который находится с визитом в Алжире, получил из рук президента страны Абдельазиза Бутефлики высшую государственную награду – Орден Национальных заслуг третьей степени, передает АР.

Эта награда была учреждена в 1984 году и вручается за выдающиеся заслуги в гражданской, общественной и военной жизни страны. Орден Национальных заслуг вручается только гражданам Алжира, за исключением глав иностранных государств и гражданских или военных лиц, деятельность которых способствовала подъему престижа Алжира.

Глава Алжира отметил вклад французского футболиста в общественную жизнь страны, его участие в благотворительных проектах и подчеркнул, что граждане Алжира уважают и восхищаются Зинедином Зиданом. Бывший капитан сборной Франции имеет алжирские корни – его родители родились и выросли в Алжире.

Зидан прибыл в Алжир впервые за последние 20 лет. Он принял участие в открытии детского отделения больницы, строительство которого финансировал сам. Он намерен также посетить деревню, где росли его родители. В Алжире Зидан пробудет до пятницы, а затем улетит во Францию.

Лента.ру