Двух украинских спортсменов арестовали во Франции
12:42, 14 сентября 2009Спорт
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За хранение запрещенного препарата
Французская полиция арестовала двух украинских велогонщиков, которые принимали участие в составе национальной команды в веломногодневке Тур де Авенир.
Спортсменам, имена которых не разглашаются, выдвинуто обвинение в хранении фрамацевтического препарата "Актовегин", который запрещен на территории Франции, но не входит в группу запрещенных препаратов по списку Всемирного антидопингового агентства (WADA).
Украинская команда (Артем Топчанюк, Егор Дементьев, Юрий Огарков, Александр Григоренко, Михаил Кононенко и Дмитрий Чужда) была вынуждена сняться с соревнований, сообщает Cyclingnews.com.
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