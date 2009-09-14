Двух украинских спортсменов арестовали во Франции

Французская полиция арестовала двух украинских велогонщиков, которые принимали участие в составе национальной команды в веломногодневке Тур де Авенир.

Спортсменам, имена которых не разглашаются, выдвинуто обвинение в хранении фрамацевтического препарата "Актовегин", который запрещен на территории Франции, но не входит в группу запрещенных препаратов по списку Всемирного антидопингового агентства (WADA).

Украинская команда (Артем Топчанюк, Егор Дементьев, Юрий Огарков, Александр Григоренко, Михаил Кононенко и Дмитрий Чужда) была вынуждена сняться с соревнований, сообщает Cyclingnews.com.

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