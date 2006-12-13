Кубок УЕФА: результаты матчей в группах Е-Н

21 гол, три ничьи

Группа "Е" «Фейеноорд» (Нидерланды) - «Висла» (Польша): 3:1 «Блэкберн» (Англия) - «Нанси» (Франция) - : 1:0. Группа "F" «Эспаньол» (Испания) - «Аустрия» (Австрия): 1:0 «Зульте-Варегем» (Бельгия) - «Аякс» (Голландия) - : 0:3 Группа "G" ПСЖ (Франция) - «Панатинаикос» (Греция): 4:0 «Хапоэль ТА» (Израиль) - «Млада Болеслав» (Чехия) – : 1:1 Группа "Н" «Палермо» (Италия) - «Сельта» (Испания) – : 1:1 «Фенербахче» (Турция) - «Айнтрахт» (Германия): 2:2

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