Кубок УЕФА: результаты матчей в группах Е-Н
23:40, 13 декабря 2006Спорт
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21 гол, три ничьи
Группа "Е"
«Фейеноорд» (Нидерланды) - «Висла» (Польша): 3:1
«Блэкберн» (Англия) - «Нанси» (Франция) - : 1:0.
Группа "F" «Эспаньол» (Испания) - «Аустрия» (Австрия): 1:0
«Зульте-Варегем» (Бельгия) - «Аякс» (Голландия) - : 0:3
Группа "G"
ПСЖ (Франция) - «Панатинаикос» (Греция): 4:0
«Хапоэль ТА» (Израиль) - «Млада Болеслав» (Чехия) – : 1:1
Группа "Н" «Палермо» (Италия) - «Сельта» (Испания) – : 1:1
«Фенербахче» (Турция) - «Айнтрахт» (Германия): 2:2
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