Кубок УЕФА: результаты матчей в группах Е-Н

23:40, 13 декабря 2006
Спорт
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21 гол, три ничьи

Группа "Е"

«Фейеноорд» (Нидерланды) - «Висла» (Польша): 3:1

«Блэкберн» (Англия) - «Нанси» (Франция) - : 1:0.

Группа "F"

«Эспаньол» (Испания) - «Аустрия» (Австрия): 1:0

«Зульте-Варегем» (Бельгия) - «Аякс» (Голландия) - : 0:3

Группа "G"

ПСЖ (Франция) - «Панатинаикос» (Греция): 4:0

«Хапоэль ТА» (Израиль) - «Млада Болеслав» (Чехия) – : 1:1

Группа "Н"

«Палермо» (Италия) - «Сельта» (Испания) – : 1:1

«Фенербахче» (Турция) - «Айнтрахт» (Германия): 2:2

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