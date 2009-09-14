Яценюк принял участие в автогонках

Украинский экипаж в составе Александра САЛЮКА -младшего и Адриана АФТАНАЗИВА на автомобиле Mitsubishi Lancer Evolution стал абсолютным победителем авторалли Prime Yalta Rally 2009, которое является этапом Кубка Европы по авторалли, 5-м этапом Чемпионата Украины по ралли и Кубком Президента Украины.

Как передает корреспондент УНИАН, официальные результаты гонки объявил председатель организационного комитета Prime Yalta Rally 2009, Президент Федерации Автомобильного спорта Украины Евгений ЧЕРВОНЕНКО.

Второе место завоевали также украинские гонщики Юрий ШАПОВАЛОВ и Кирилл НЕСВИТ (Mitsubishi Lancer Evolution), а бронзу – украинско-турецкий экипаж в составе Антона КУЗЬМЕНКО и Эйтана ХАЛФОНА (Subaru Impreza).

Как отметил Е.ЧЕРВОНЕНКО, «гонка прошла, прошла сильно, 5-е ралли состоялось… оценку дадут международные комиссары... такого количества зрителей мы еще не видели».

При этом он добавил, что во время Prime Yalta Rally 2009 погода способствовала проведению соревнований.

По его словам, из 60 экипажей до финиша дошло только 22 экипажа.

Также Е.ЧЕРВОНЕНКО отметил, что в гонке в воскресенье принял участие лидер Гражданской инициативы «Фронт перемен» Арсений ЯЦЕНЮК.

«У нас нет политики на ралли, мы приглашали всех кандидатов в президенты, а принял наше приглашение только Арсений Петрович... и в экипаже с гонщиком А.САЛЮКОМ-старшим, А.ЯЦЕНЮК принял участие в качестве штурмана... Арсений Петрович сдал сегодня экзамен, тем более, что штурману всегда тяжелее чем гонщику», - отметил Е.ЧЕРВОНЕНКО.

Как сообщал УНИАН, 11 сентября с Набережной Ялты уже в пятый раз стартовало авторалли Prime Yalta Rally 2009.

Ралли проходило в Ялте, а также на трассах возле горы Ай-Петри, поселков Соколиное, Орлиное и Оползневое.

Общая дистанция гонки составляла около 600 км извилистых дорог горного Крыма с асфальтовым покрытием, из которых более 230 км составили специальные участки, которым дана высокая оценка специалистами Международной автомобильной федерации.

В соревнованиях принимали участие 60 экипажей профессиональных гонщиков из Турции, Италии, России, Литвы, Латвии, Румынии, Болгарии, Беларуси, Грузии и Украины и др.

Организаторами ралли выступили Автомобильная федерация Украины, проект «Червоненко Racing» и др.

Справка УНИАН. Впервые Yalta Rally состоялось в 2005 году. Уже тогда в 2005-м организаторы Yalta Rally поставили перед собой цель привести в Украину Кубок Европы по ралли.

Задействовав на проведение гонки лучшие спортивные и рекламные силы, организаторы добились того, что в 2006 году трассе был присвоен статус этапа Кубка Европы с одним из высочайших коэффициентов по классификации Международной автомобильной федерации, при этом без двухлетнего испытательного срока.

В сентябре 2006 года на церемонии открытия Yalta Rally 2006 присутствовал Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО.

Prime Yalta Rally 2007 стало самым ожидаемым событием в автоспортивном сезоне страны прошлого года. В гонках приняло участие рекордное для такого рода соревнований количество экипажей из разных стран Европы – 78 команд.

В 2008 году в соревнованиях принимали участие 63 экипажа профессиональных гонщиков из 12 стран. Почетным гостем ралли стал четырехкратный чемпион ралли «Париж-Дакар», депутат Европарламента Ари ВАТАНЕН.