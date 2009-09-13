Скандал на US Open: американка грозилась заткнуть мяч в горло судье

Второй полуфинал Открытого чемпионата США по теннису между двумя экс-первыми ракетками мира американкой Сереной Уильямс и бельгийкой Ким Клейстерс завершился в субботу в Нью-Йорке скандалом и назначением представительнице США штрафного очка, ставшего решающим в поединке.

Серена подавала при счете 6:4, 6:5 в пользу Клейстерс, ведущей и в этом гейме со счетом 30:15. Не попав в корт с первой подачи, американка исполняла вторую, когда женщина-арбитр на линии зафиксировала у нее заступ (при исполнении подачи нельзя наступать на линию корта). Уильямс-младшая угрожающе приблизилась к лайнсмену, потрясая мячом и ракеткой.

"Богом клянусь... Сейчас возьму этот мяч и заткну в твое горло. Слышишь? Богом клянусь", - приводит агентство Рейтер то, что сказала теннисистка судье.

Серена после этого собиралась снова подавать - теперь уже у Клейстерс был матч-бол на подаче соперницы, - но главный арбитр матча не дала ей этого сделать. На корт был вызван главный судья турнира, который, выслушав лайнсмена, согласился с тем, что с американскую теннисистку нужно оштрафовать на очко. Таким образом, счет в матче стал 6:4, 7:5 в пользу Клейстерс, которая пробилась в финал.

В финальном матче в воскресенье на US Open Клейстерс сыграет с представительницей Дании Каролин Возняцки, выигравшей у еще одной бельгийки Янины Викмайер - 6:3, 6:3.

РИА Новости