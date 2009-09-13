Тимошенко поздравила боксера Василия Ломаченко

Премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО поздравила украинца Василия ЛОМАЧЕНКО с победой на Чемпионате мира по боксу в весовой категории до 57 кг, сообщила пресс-служба Кабинета министров.

«Я знаю, что золотая медаль чемпиона мира была Вашей мечтой. Я искренне радуюсь, что такие амбициозные мечты сбываются. Вы долго шли к Вашей цели, настойчиво тренируясь. И в итоге можете гордиться тем, что принесли Украине первую в истории золотую медаль на Чемпионатах мира по боксу! По моему мнению, символическим является то, что Вы, Василий, завоевали эту золотую медаль в день, когда Украина отмечает День физической культуры и спорта. Я всегда верила, что страна, которая воспитала братьев КЛИЧКО, еще не раз громко заявит о себе на боксерском ринге. Спасибо Вам за фантастические поединки. Так держать!»», - отмечается в тексте приветствия.