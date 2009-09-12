Результаты 1/8 Кубка Украины по футболу
21:36, 12 сентября 2009Спорт
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В четвертьфинале 7 клубов премьер-лиги
Завершились матчи 1/8 Кубка Украины по футболу
Еднисть - Шахтер 1:3 (Наконечный 55 - Ракицкий 44, Кравченко 50, Гладкий 84)
Таврия – Ильичевец 4:2 (Ковпак 43, Платон 50, 79, Гигиадзе 58 пен. - Касьян 62, Лима 84)
Волынь - Кривбасс 2:1 (Майкон 6, Пищур 83 пен. - Бартулович 67 пен.)
Сталь - Оболонь 0:3 (Онисько 5, Куценко 27, Мирошниченко 90+1)
Феникс-Ильичевец - Днепр 1:2 (Бобух 10 - Гоменюк 28, Селезнев 86 пен.)
Металлург Д - Карпаты 2:1 (Фабиньо 18, Димитров 23 пен. - Батиста 87)
Крымтеплица - Металлург З 1:2 (Кучеренко 90+2, Алозие 73, Полевой 79)
Металлист - Динамо 0:1 (Зозуля 17).
В четвертьфинал выходят команды, помеченные темным.
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