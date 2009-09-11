На вершине Эльбруса установлен флаг Черкасс

Группа черкасских альпинистов установила флаг города Черкассы на вершине Эльбруса – самой высокой точке Европы (5642 м над уровнем моря).

Как сообщили корреспонденту УНИАН в пресс-службе Черкасского горисполкома, восхождения осуществляла команда в составе шести представителей Черкасской городской федерации альпинизма и скалолазанья.

Ранее команда альпинистов из Черкасс покорила пик Брно (4112 м), пик Укю (4223 м), пик Семеновского (4156 м), пик Дихниауш-Баши (4193 м) и пик Селли (4349 м) Кавказских гор.