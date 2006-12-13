”Шахтер” купил себе нового вратаря

Сегодня футбольный клуб "Шахтер" (Донецк) подписал пятилетний контракт с 22-летним вратарем полтавского клуба "Ворскла" и молодежной сборной Украины Андреем ПЯТОВЫМ.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе "Шахтера", трансфер А.ПЯТОВА составил 6 млн. 60 тыс. грн.

В пресс-службе акцентировали, что по взаимной договоренности клубов, до окончания сезона 2006/07 гг. А.ПЯТОВ будет выступать за полтавскую "Ворсклу" на правах аренды.

А.ПЯТОВ в сезоне 2006/07 сыграл 16 матчей, в том числе один матч за национальную сборную Украины и 7 матчей - за сборную Украины U-21.