Украинские дефлимпийцы завоевали еще две золотые медали

Украинские спортсмены-дефлимпийцы 10 сентября завоевали 2 золотые медали на ХХІ летних Дефлимпийских играх в Тайване. В общем зачете команда крепко удерживает 2-е место.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Национального комитета спорта инвалидов Украины (НКСИУ), сегодня золотые награды завоевали дзюдоист Дмитрий ШЕРЕТОВ и борец греко-римского стиля Сергей МИНЧЕНКО (весовая категория 96-120 кг).

Кроме того, украинцы сегодня удачно выступали в игровых видах спорта. В частности, баскетболистки “разгромили” команду Китая со счетом 47:75, а мужчины-футболисты в четвертьфинале обыграли команду Ирана – 1:0 и 12 сентября в полуфинале сыграют с французами.

Также наши волейболистки победили команду Беларуси со счетом 3:1, а мужчины в этом же виде спорта – команду Фиджи – 3:0. Победами над соперниками отметились и обе команды пляжных волейболистов – Украина-1 и Украина-2.

Таким образом, после пятого дня соревнований в украинцев 33 награды: 8 золотых, 10 серебряных и 15 бронзовых. Они уступают лишь россиянам, в активе которых 50 наград:15 золотых, 17 серебряных и 18 бронзовых. Команда хозяев Игр – Тайваня – уступила третье место Корее (20 наград: 8 золотых, 9 серебряных и 3 бронзовых).

*** В Дефлимпийских играх принимают участие спортсмены с отклонениями слуха.