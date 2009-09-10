Чемпионат Европы по боксу пройдет в Москве

Европейская конфедерация бокса (EBC) утвердила Москву местом чемпионата Европы 2010 года, решение это было единогласным и, по сути, формальным, поскольку кандидатура столицы России рассматривалась на безальтернативной основе.

Российская заявка осталась единственной после того, как 3 сентября другой претендент - Армения - официально уведомила EBC о снятии своей кандидатуры. Презентация российской заявки в Милане в четверг прошла успешно, сообщил РИА Новости исполнительный директор Федерации бокса России Владимир Сурков.

Чемпионат Европы в Москве пройдет с 21 по 30 мая 2010 г. Москва уже принимала чемпионат Европы по боксу - в 1963 году.