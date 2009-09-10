Тимошенко поздравила украинских дефлимпийцев с победами

Премьер-министр Украины Юлия Тимошенко поздравила украинских чемпионов и призеров XXI летних Дефлимпийских игр в Тайпее.

Об этом УНИАН сообщили в Управлении по связям со средствами массовой информации Секретариата Кабинета Министров. Поздравление размещено на Правительственном портале.

В частности, Юлия Тимошенко поздравила Анну Литвиненко с получением золотой медали по плаванию и установлением мирового и дефлимпийского рекорда, а также Юлию Шаповал с завоеванием золотой медали по легкой атлетике и установлением дефлимпийского рекорда на Играх в Тайпее. „Мы преисполнены гордостью, что в Украине есть такие целеустремленные люди, как вы, уверенно идущие к победе”, - заметила глава правительства в телеграмме.

Премьер-министр также выразила благодарность за завоевание золотых медалей по спортивному ориентированию Татьяне Беде, по вольной борьбе Сергею Минченко и по дзюдо Дмитрию Шеретову. „Вы поднялись на высшую ступень дефлимпийского пьедестала... Радуюсь вместе с вами и горжусь тем, что в вашу честь прозвучал Гимн Украины и поднялся Государственный Флаг Украины”, - подчеркнула Юлия Тимошенко.

Глава правительства выразила искренние поздравления серебряным призерам Дефлимпийских игр: Яне Мельник (спортивное ориентирование); Владимиру Натальчуку, Андрею Зургалидзе, Александру Рыбкину, Алексею Высоцкому (плавание); Геннадию Закладному, Андрею Гнатюку, Дмитрию Кокоше (настольный теннис). „Ваша целеустремленность, выдержка и сила духа – пример для молодого поколения”, - подчеркнула Премьер-министр.

Юлия Тимошенко также сердечно поздравила с завоеванием бронзовых наград по легкой атлетике – Наталию Урсуленко, Викторию Голубь, Сергея Мазур; по спортивному ориентированияю – Марину Чехунову; по тхеквондо – Алексея Седова; по настольному теннису – Юлию Ходько, Марию Васильеву, Елену Павлюкову; по плаванию на водных дорожках – Наталию Корниенко; по плаванию – Владимира Натальчука.

„ Благодарю вас за то, что вы подарили украинским болельщикам счастливые минуты радости и приумножили славу Родины... Вы достигли успеха и доказали всему миру, что украинская земля богата мужественными людьми и славными спортивными традициями”, - подчеркнула Юлия Тимошенко в поздравительных телеграммах в адрес победителей.