Безрезультатно завершился матч в Минске
21:46, 09 сентября 2009Спорт
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Завершился матч в группе 6 отборочного раунда Чемпионата мира - 2010 между сборными Беларуси и Украины.
Беларусь - Украина 0:0.
Сборная Беларуси полностью сковала атакующие действия украинской команды и, создавая моменты у ворот соперника, обладала небольшим, но уверенным преимуществом на протяжении всей игры.
Напомним, сегодня в группе 6 играют Андорра - Казахстан и Англия - Хорватия.
В группе лидирует Англия - 21 очко после семи игр, Хорватия 17 (8), Украина 15 (8), Беларусь 10 (8), Казахстан 3 (7), Андорра 0 (8).
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