Безрезультатно завершился матч в Минске

Завершился матч в группе 6 отборочного раунда Чемпионата мира - 2010 между сборными Беларуси и Украины.

Беларусь - Украина 0:0.

Сборная Беларуси полностью сковала атакующие действия украинской команды и, создавая моменты у ворот соперника, обладала небольшим, но уверенным преимуществом на протяжении всей игры.

Напомним, сегодня в группе 6 играют Андорра - Казахстан и Англия - Хорватия.

В группе лидирует Англия - 21 очко после семи игр, Хорватия 17 (8), Украина 15 (8), Беларусь 10 (8), Казахстан 3 (7), Андорра 0 (8).