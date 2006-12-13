Вероятность боя Кличко – Маскаев – 99%

Представители чемпионов мира в супертяжелом весе по версиям IBF и WBC Владимира Кличко и Олега Маскаева заявили корреспонденту Газеты.Ru, что стороны приступили к переговорам по организации объединительного поединка между боксерами.

После успешной защиты титула чемпиона мира по версии WBC Олегом Маскаевым в поединке против Питера Охелло команда Владимира Кличко вступила в переговоры с российским супертяжем, с тем чтобы следующий бой боксеры провели друг против друга. Об этом корреспонденту «Газеты.Ru» сообщили представители боксеров. Со стороны Владимира Кличко это пресс-атташе Юрий Нестеренко, со стороны Олега Маскаева – менеджер Владимир Хрюнов.

Представитель Маскаева сообщил, что его клиент не заинтересован в проведении поединка против победителя пары Сэмюэль Питер – Джеймс Тоуни. Именно сильнейший в этом противостоянии должен стать обязательным претендентом на титул чемпиона по версии WBC. Маскаев твёрдо намерен выйти на ринг именно против Кличко-младшего.

Пресс-атташе украинского боксера Юрий Нестеренко в беседе с корреспондентом «Газеты.Ru» заявил, что бой Кличко – Маскаев неизбежен.

«Вероятность того, что Владимир и Олег сойдутся в ринге, – 99 процентов из 100. В этом заинтересованы обе стороны, главное – убедить руководство соответственно WBC и IBF в необходимости этого боя. К тому же мы предложили хороший гонорар Маскаеву», – подвел итог представитель чемпиона по версии IBF.

Как стало известно «Газете.Ru» из достоверных источников, команда Владимира Кличко предложила за поединок против украинца гонорар порядка $ 3 млн. Между тем, как сообщили «Газете.Ru» в K2 Promotion (промоутерская компания братьев Кличко), уже сейчас заинтересованность в правах на телетрансляцию возможного поединка Кличко – Маскаев проявил американский кабельный телеканал НВО. Однако американцы ставят условие, что данное действо пройдет в США.

Возможно, это и к лучшему. Присутствовавший на бое Маскаев – Охелло бывший чемпион мира по боксу Константин Цзю раскритиковал организационную часть поединка. «У меня двойственные чувства. С одной стороны, я очень рад за Олега Маскаева и его победу. Ведь отстаивать титул чемпиона мира в России – серьезное испытание. С другой стороны, я ожидал более зрелищную программу, которая могла бы завести публику, добавить всем эмоций. А общее впечатление от организации турнира… Знаете, я не увидел самого шоу. Наверное, я уже привык к определенной планке, ниже которой боксерское шоу просто не может быть. А российским промоутерам нужно еще много чему учиться, много чего совершенствовать», – сказал Цзю агентству спортивной информации «Весь спорт».

Но вернёмся к возможному бою между Маскаевым и Владимиром Кличко. Интересный факт: на заре своей боксерской карьеры Олег Маскаев уже встречался с Кличко. Правда, со старшим братом Владимира Кличко – Виталием.

Было это в 1991 году в Ташкенте во время чемпионата Вооруженных сил СССР.

Тогда убедительную победу в первом раунде одержал Маскаев, который трижды посылал соперника на помост ринга.