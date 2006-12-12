Советы Шумахера стоят 6 миллионов

Немецкий автогонщик Михаэль Шумахер, в октябре нынешнего года завершивший свою спортивную карьеру, в следующем сезоне в качестве консультанта исполнительного директора Ferrari заработает шесть миллионов долларов, сообщает DailyF1News.

В прошедшем сезоне, благодаря табачной компании Philip Morris, семикратный чемпион мира по "Формуле-1" заработал 50 миллионов долларов. Ранее сообщалось, что такую же заработную плату будет получать сменщик Шумахера в качестве боевого пилота Ferrari Кими Райкконен, однако заработная плата финна будет в два раза меньше – 25 миллионов долларов.

Примечательно, что Шумахер получит свои шесть миллионов за то, что иногда будет давать советы Жану Тодту и время от времени тестировать новые болиды. Однако сам немец утверждает, что в следующем году намерен как следует отдохнуть после 30 лет, проведенных в автоспорте.

Несмотря на то, что заработная плата Кими Райкконена будет в два раза меньше предполагавшейся, он станет самым высокооплачиваемым пилотом королевских гонок. На втором месте по заработкам расположится двукратный чемпион мира Ферандо Алонсо из команды McLaren, заработная плата которого в 2007 году составит 20 миллионов долларов.

Лента.ру