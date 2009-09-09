Сборная Украины по футболу сегодня примет решающий бой

Сегодня в столице Беларуси состоится решающая встреча для сборной Украины по футболу, в которой нас устроит только победа. На кону – второе место в группе и путевка на Чемпионат мира 2010 года.

Минск готовится увидеть Артема Милевского. Украинец белорусского происхождения впервые за свою карьеру сыграет против своей родины, передает СТБ.

Кто-то даже ожидает, что именно Милевский составит ударный тандем с Андреем Шевченко. И это уже большой вопрос, чем встретит своего земляка местная публика – аплодисментами или свистом.

Милевского сегодня называют едва ли не главным раздражителем Сборной Беларуси. У нее уже почти нет шанса попасть на Чемпионат мира, однако она не против отобрать его и у украинцев.

Одновременно в Лондоне состоится игра главных конкурентов Украины – команд Англии и Хорватии. Лучший для нас сценарий – победа англичан и наш выигрыш у белорусов.

Вот когда шансы на второе место уже будут в наших руках, и в последних двух матчах против Англии и Андорры нам нужны будут всего четыре очка, то есть ничья и выигрыш. Однако это расписание надо заслужить победой в солнечном Минске.

Напоминаем, что матч Беларусь - Украина начнется сегодня в 20:00. Прямая трансляция - на телеканале "Украина".