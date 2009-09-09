На ралли "Шелковый путь" пострадал российский экипаж

8 сентября на ралли серии Дакар «Шелковый путь» участники проехали сложный и самый продолжительный специальный участок - 581 км от Уральска до Бейнеу.

К сожалению, на этом сложном участке пострадал экипаж россиянина Андрея БИРЮКОВА, сообщили УНИАН в пресс-службе украинской команды «Оптима Лизинг Украина».

Внедорожник Mitsubishi Pajero перевернулся на крышу после прохождения первого контрольного пункта на спецучастке СУ-3. Пилот А.БИРЮКОВ получил несколько тяжелых переломов в области таза и травму паховой зоны, а штурман, белорус Дмитрий КНИГА - перелом ключицы. Оба спортсмена эвакуированы с трассы вертолетами медицинской службы ралли.

Как и предупреждали организаторы, это был самый длинный специальный участок - 581 км. При этом общий пробег участников составил 830 км. Первая боевая машина стартовала с бивуака в Уральске в 04.30. Всю ночь караваны из грузовиков и джипов поддержки выезжали с лагеря в сторону Бейнеу, чтобы успеть подготовить лагерь для участников, финишировавших первыми.

Как сказал пилот команды «Оптима Лизинг Украина» Вадим НЕСТЕРЧУК, «специальный участок состоял из сложной сети грунтовых дорог. Пейзажи стали более пустынными - треть участка пришлось на твердую глину, покрытую мелким песком. Сильная пыль ухудшала видимость и навигацию. Около 15% участка пришлось на дороги сильной вязкости». По словам спортсмена, «в этот день мы встретили первые дюны высотой 3-5 метров. Правда, особо рассмотреть их не было возможности. Несмотря на сложности участка, прошли день достойно, без особых повреждений».

Как отметили в пресс-службе, красоты окружающих пейзажей взволновали даже бывалых участников Дакара. Одинокие колодцы и развалины древних поселений, песочные дюны, отсутствие каких-либо ориентиров и миражи озер на горизонте – таким увидели этот специальный участок гонщики.

Главной сенсацией 8 сентября является победа экипажа Фирдауса КАБИРОВА в состязании грузовиков. Пройдя 582 км спецучастка за 5 часов 54 минуты 07 секунд, Ф.КАБИРОВ опередил позавчерашнего лидера Владимира ЧАГИНА на 10 минут 02 секунды. По словам Ф.КАБИРОВА, он не ожидал, что трасса будет одновременно такой скоростной и сложной по навигации. Он рад победе и с облегчением вздохнул на финишной отметке.

Третье место в соревнованиях грузовиков вырвал у конкурентов младший представитель легендарной дакаровский семьи - Геральд де РОУ (Gerald De Rooy), на автомобиле IVECO. Проехав спецучасток за 6 часов 28 минут 07 секунд, он отстал от Ф.КАБИРОВА на 34 минуты.

Результаты классификации грузовиков после 4 этапов выглядят следующим образом:

1 место - Владимир ЧАГИН, КАМАЗ Мастер. Общее время: 9 часов 52 минуты 15 секунд;

2 место - экипаж Фирдауса КАБИРОВА, КАМАЗ Мастер. Общее время: 9 часов 54 минуты 48 секунд;

3 место – Г. де РОУ . Общее время 10 часов 01 минута 40 секунд.

Ф.КАБИРОВА и В.ЧАГИНА разделяет всего 2 минуты 33 секунды, поэтому внимание будет приковано сегодня именно к этим ребятам с команды КАМАЗ Мастер.

В гонке внедорожников победителем дня стал легендарный испанец Карлос САЙНЦ (Karlos Sainz), проехавший 581 км за 5 часов 13 минут 05 секунд. Компанию ему составили партнеры по команде - Марк МИЛЛЕР (Mark Miller) (5 часов 13 минут 25 секунд) и Насер Ал АТТИЯ (Nasser Al Attiyah) (5 часов 14 минут 58 секунд). По результатам прохождения этого спецучастка, в абсолютном зачете, Ф.КАБИРОВ на КАМАЗе идет пятым, сразу же за немецкой тройкой: К.САЙНЦ, М.МИЛЛЕР, Н.Ал АТТИЯ (все на внедорожниках Touаreg).

Классификация внедорожников по результатам 4 этапов выглядит следующим образом:

1 место - Н.Ал АТТИЯ, общее время 8 часов 32 минуты;

2 место – К.САЙНЦ, 8 часов 34 минуты 03 секунды;

3 место – М.МИЛЛЕР, общее время за 4 этапа – 8 часов 40 минут 33 секунды.

Украинский экипаж В.НЕСТЕРЧУК и Валерий СУББОТА благополучно финишировал 8 сентября 37-м, пройдя спецучасток за 8 часов 09 минут 30 секунд. Автомобиль команды дошел до финиша без повреждений. Гонщики переполнены оптимизма и готовы сражаться за лучшее время сегодня, не смотря на общее печальное настроение среди гонщиков после трагедии на ралли серии Дакар «Шелковый путь», подчеркнули в пресс-службе.

Как сообщал УНИАН, ралли серии Дакар «Шелковый путь» проходит с 5 по 13 сентября по территории России, Казахстана и Туркменистана под эгидой Международной автомобильной федерации при сотрудничестве с французской фирмой Amaury Sport Organisation (ASO) - организатором внедорожного марафона «Дакар».

Команда «Оптима Лизинг Украина» – единственная украинская команда, принимающая участие в ралли Дакара, основана в мае 2007 года для участия в марафоне «Лиссабон-Дакар 2008».