Киевское ”Динамо” продает половину состава

Президент киевского "Динамо" Игорь Суркис назвал футболистов, которые выставлены на трансфер. Подыскивать себе другие команды будут форвард Марис Верпаковскис (Латвия), защитники Горан Гавранчич (Сербия) и Кристиан Иримия (Румыния), полузащитники Георгий Пеев (Болгария) и Игорь Петкович (Сербия).

Вратарю Виталию Реве (Украина) и защитнику Юрию Дмитрулину (Украина) предоставлен статус свободных агентов. Эти футболисты могут перейти в любую другую команду бесплатно. Гавранчич и Верпаковскис оценены в три миллиона долларов каждый.

Суркис объявил также о том, что главный тренер команды Анатолий Демьяненко остается на своем посту, несмотря на неудачное выступление в Лиге чемпионов, пишет во вторник издание "Сегодня". Динамовцы в шести матчах группового этапа набрали только два очка, заняли последнее место в группе и не попали в весеннюю стадию еврокубков.

"Если бы мы не попали в Лигу чемпионов, сейчас о тренере Демьяненко уже не говорили бы. Это было обусловлено как главная задача. Он с этой задачей справился, но за год работы у Демьяненко не осталось ни одного волоса, который бы не поседел. Надо видеть, как он переживает и мучается, когда у него не получается. Поэтому я его поддерживаю и буду поддерживать", - сказал Суркис.

По словам президента, любой тренер допускает ошибки, поэтому застраховаться от этого невозможно. Суркис сказал, что заменить Демьяненко мог бы только Олег Блохин, но тогда возникнет конфликт интересов, поскольку Блохин тренирует сборную Украины.

Лента.ру