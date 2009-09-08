Белорусский боксер выиграл бой со сломанным носом

Белорусский боксер Магомед Нурудинов выиграл бой на чемпионате мира среди любителей, проходящем в Милане, боксируя с переломом носа, сообщает Белорусское телеграфное агентство (БЕЛТА).

Нурудинов, выступая в категории до 69 килограммов, в первом круге встречался с представляющим Финляндию Николаем Кодиным. В первом же раунде поединка Кодин ударом головой сломал Нурудинову нос.

Нурудинов довел бой до конца и одержал победу. Но травма оказалась серьезной. Как рассказал президент Белорусской федерации любительского бокса Александр Григоров, "последующие три дня пытались восстановить боксера и надеялись, что он все же сможет продолжить выступление. Однако после вчерашнего обследования в итальянском госпитале и консультаций с врачами убедились, что спортсмену не стоит выходить на ринг".