Украина занимает 2-е место на ХХІ летних Дефлимпийских играх

Украинская сборная удачно выступает на ХХІ летних Дефлимпийских играх в Тайване – после второго дня соревнований Украина занимает ІІ место в общем зачете.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Национального комитета спорта инвалидов Украины (НКСИУ), украинцы завоевали 7 медалей, из которых 2 золотых, 2 серебряных и 3 бронзовых и в общем зачете уступают только сборной России, в активе которой – 14 медалей – 4 золотых, 5 серебряных и 5 бронзовых. На третьем месте пока что хозяева – дефлимпийцы из Тайваня с 5 медалями (2 золотых, 2 серебряных, 1 бронзовая).

В пятерке самых сильных – также команды Ирана и США с одинаковыми достижениями – по 3 медали (2 золота и 1 бронза).

По данным НКСИУ, украинцы завоевали медали в таких дисциплинах: плавание – 1 золотая, 1 серебряная и 2 бронзовые; стрельба (женщины) – 1 “золото”; борьба греко-римская – 1 “серебро” и 1 бронзовая награда.

Медалистами стали: Анна ТОВСТА (1991 г.р., Кировоградская обл.) – золотая награда в плавании на дистанции 400 м свободным стилем. Ее результат – 04:27:82 – стал новым мировым рекордом. А.ТОВСТА побила достижение, установленное спортсменкой из США Лутз ЭЛИЗАБЕТ (04:28:07) еще 28 лет назад – в 1981 году.

Ольга КОМАРЕНКО (1978 г.р., Харьковская обл.) завоевала “золото” в стрельбе из винтовки на 50 м из 3-х позиций (3Х20 выстрелов).

Наталия КОРНИЕНКО (1989 г.р., Днепропетровская обл.) стала серебряной призеркой в плавании на дистанции 50 м брасом.

Сергей МИНЧЕНКО (1984 г.р, Одесская обл.) завоевал “серебро” в греко-римской борьбе в весовой категории 96-120 кг.

Андрей ЗУРГАЛИДЗЕ (1981 г.р, Харьковская обл.) – бронзовый медалист в плавании на дистанции 50 м брасом.

“Бронзу” также завоевали мужчины в эстафете по плаванию (4Х200м) – Алексей ВЫСОЦКИЙ (г. Киев), Денис БЫСТРЕВСКИЙ (Черниговская обл.), Александр РИБКИН (АР Крым), Владимир НАТАЛЬЧУК (Николаевская обл.).

Сергей МАЛЫШЕВСКИЙ (1981 г.р., г. Киев) бронзовая награда по греко-римской борьбе (весовая категория до 55 кг).

Кроме того, сегодня украинцы соревновались в командных видах спорта. В частности, женская баскетбольная сборная победила сборную команду Тайпея со счетом 3:0.

Также достойно выступили женская и мужские команды по пляжному волейболу: мужская команда Украина -1 (Александр ПОЛТОРАЦКИЙ, Сергей ТАРАСОВ) победили команду Бразилии со счетом 2:0; мужчины из команды Украина-2 (Алексей КАШКАРОВ и Артем ЖУЛИНСКИЙ) победили команду Тайпея с таким же счетом. А женская сборная обыграла команду Эстонии со счетом 2:0.

Волейбол также был успешным как для женщин, так и для мужчин. Последние в очень напряженной борьбе победили команду Ирана со счетом 3:0, а женщины обыграли японок – 3:0.

Также украинские мужчины-баскетболисты “разбили” команду России со счетом 53:76.

*** В Дефлимпийских играх принимают участие спортсмены с дефектами слуха.