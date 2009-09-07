Шевченко хочет, чтобы его дети разговаривали на украинском

Андрей Шевченко и его жена Кристен Пазик хотят, чтобы их дети разговаривали на украинском языке.

Об этом форвард киевского "Динамо" заявил в интервью газете "Блик".

По словам Шевченко, его семья уже подыскала квартиру в Киеве, но отправлять детей в школу семья не спешит, ведь они еще не знают языка.

Коснулся Андрей и темы матча сборной Украины против Андорры.

"Важно то, что выиграли. Какие бы ни были голы. Потому что много моментов было создано. Очень тяжело было, потому что 11 игроков команды соперника стояли сзади. Они практически не переходили половину поля, ни разу не ударили по воротам. Для нас было важно не только выиграть, но и забить как можно больше голов", - отметил Шевченко.

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