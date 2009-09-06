Каха Каладзе извинился за "автодубль"

Не позавидуешь защитнику "Милана" и сборной Грузии, вчера Каха Каладзе умудрился забить два гола в ворота собственной команды. Благодаря "дублю" экс-динамовца Италия одолела на выезде Грузию (0:2).

"Грузия выглядела хорошо, ребята играли с сердцем, и мне очень жаль, за свои оплошности. Приношу извинения партнерам по команде, - говорит Каха Каладзе. - Конечно, это футбол, но я очень и очень расстроен... Италия? Второй тайм Скуадра Адзурра начала отлично, создав нам много проблем".

"Теперь я возвращаюсь в Милан, где буду в полном распоряжении Леонардо. На какую бы позицию тренер меня ни поставил, везде буду стараться показать лучшее, на что способен", - гордо резюмировал Каха.

football.ua