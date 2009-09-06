Каха Каладзе извинился за "автодубль"
18:42, 06 сентября 2009Спорт
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... и уехал в Италию
Не позавидуешь защитнику "Милана" и сборной Грузии, вчера Каха Каладзе умудрился забить два гола в ворота собственной команды. Благодаря "дублю" экс-динамовца Италия одолела на выезде Грузию (0:2).
"Грузия выглядела хорошо, ребята играли с сердцем, и мне очень жаль, за свои оплошности. Приношу извинения партнерам по команде, - говорит Каха Каладзе. - Конечно, это футбол, но я очень и очень расстроен... Италия? Второй тайм Скуадра Адзурра начала отлично, создав нам много проблем".
"Теперь я возвращаюсь в Милан, где буду в полном распоряжении Леонардо. На какую бы позицию тренер меня ни поставил, везде буду стараться показать лучшее, на что способен", - гордо резюмировал Каха.
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