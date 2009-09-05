Шева забил за сборную Украины
18:56, 05 сентября 2009Спорт
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Болельщики стали свидетелями трех пенальти
Сборная Украины по футболу прогнозированно обыграла сборную Андорры со счетом 5:0 в матче отборочного цикла ЧМ-2010. Болельщики стали свидетелями трех (!) пенальти.
Первый гол забил новичок сборной Андрей Ярмоленко (18), дублем отметился Артем Милевский (47, 91 пен.), Андрей Шевченко и Евгений Селезнев реализовали пенальти (72 и 95 минута соответственно).
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