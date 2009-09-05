Крещатик отдали хоккеистам и велосипедистам (фото)

В Киеве, в самом центре столицы, на Майдан Независимости, прошел Всеукраинский олимпийский урок.

На протяжении двух часов на более чем 20 универсальных спортивных площадках при участии олимпийских чемпионов и призеров и воспитанников детско-юношеских спортивных школ состоялись мастер-классы, показательные тренировки и соревнования.

Свое мастерство продемонстрировали триатлонисты, хоккеисты, мастера ушу и других видов спорта. Впервые в олимпийском уроке приняли участие представители конного спорта. А предшествовали этому олимпийские конкурсы и викторины.

На свято пришли выдающиеся спортсмены – Наталия ДОБРИНСКАЯ, Ирина МЕРЛЕНИ, Василий ФЕДОРИШИН, Денис СИЛАНТЬЕВ, Иван БОГДАН, Григорий КРИСС, Валентина ЦЕРБЕ, Елена САДОВНИЧАЯ, Елена ЛЯШЕНКО, Георгий ЗАНТАРАЯ, Марина ПРИЩЕПА, Руслан ПОНОМАРЕВ и многие другие.

Как сообщили УНИАН в Национальном олимпийском комитете, эта уникальная акция, которая не имеет аналогов в мире, проводится в Украине в пятый раз. Ее организаторами выступили Национальный олимпийский комитет, Министерство образования и науки, Министерство по делам семьи, молодежи и спорта, Киевская городская государственная администрация и федерации по видам спорта. Состоялся праздник при содействии Юниор банка. При этом банкиры не просто помогли проведению урока, но и приняли в нем активное участие. Для поддержки олимпийского духа и спортивного образа жизни Юниор банк выставил свою спортивную команду, которая выступала с азартом и вдохновением, к тому же, демонстрируя неплохие результаты.

В обращении к участникам акции президент НОК Сергей БУБКА отметил, что Олимпийский урок, равно как и Олимпийские игры, объединяет людей разного возраста и пола вокруг различных видов спорта, вокруг олимпийских идеалов. К тому же, по убеждению С.БУБКИ, благодаря проведению урока удастся привлечь как можно больше детей к занятиям физической культурой и спортом и приобщить здоровому образу жизни.

„Ми убеждены, что именно среди участников подобных уроков и будут появляться новые олимпийцы. Уже в следующем году ждем кое-кого из них в составе украинской команды на І Юношеских Олимпийских играх, которые пройдут в Сингапуре. А позже, верю, эта юная детвора будет подниматься на самые высокие вершины олимпийских пъедесталов”, - отметил С.БУБКА.

Завершился праздник богатырским шоу.

Отныне олимпийские уроки будут проводиться в украинских школах.

В празднике приняли участие вице-премьер-министр Украины Иван ВАСЮНИК, министр по делам семьи, молодежи и спорта Юрий ПАВЛЕНКО, заместитель председателя КГГА Виталий ЖУРАВСКИЙ, председатель Комитета по физическому воспитанию и спорту Министерства образования и науки Вячеслав ГАМОВ.

Фото УНИАН