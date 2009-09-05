"Челси" опротестует запрет ФИФА на покупку игроков

Английский футбольный клуб "Челси" заявил о том, что подаст апелляцию на решение Международной федерации футбольных ассоциаций (ФИФА), налагающей запрет лондонской команде покупать новых игроков в течение всего следующего года. ФИФА приняла эти санкции после того, как "Челси" обвинили в переманивании французского футболиста Гаэля Какуты. Последний нарушил в 2007 году действующий контракт с клубом "Ланс" и перешел в стан "аристократов".

В итоге француза вместе с "Челси" обязали заплатить "Лансу" компенсацию в размере 780 тыс евро. Эта сумма вполне поддается объяснению, считает ИТАР-ТАСС, но запрет на участие в трансферных сделках выглядит "драконовской" мерой, которая подрывает позиции "Челси", поскольку не позволяет обновлять состав и ставит лондонскую команду в заведомо неравные условия с конкурирующими клубами.