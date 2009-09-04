Футбольные клубы оштрафованы за нецензурщину и фаеры фанатов

Украинская Премьер-лига за различные нарушения во время матчей чемпионата Украины наказала ряд отечественных футбольных клубов штрафами, на общую сумму 99,5 тыс. грн.

Как сообщили УНИАН в УПЛ, такое решение было принято накануне на пятом заседании Дисциплинарного комитета лиги.

Так, за нарушение требований Регламента соревнований ПЛ и невыполнение обязательств по размещению информационных материалов во время матчей Эпицентр чемпионата Украины, ФК «Арсенал» обязан перечислить обязательный денежный взнос в сумме 15 тыс. грн., ФК «Динамо» - 15 тыс. грн., ФК «Днепр» - 10 тыс. грн. ФК «Кривбасс» за такое же нарушение должен перечислить 20 тыс. грн. И еще 10 тыс. грн. за отсутствие на своем стадионе флага Премьер-лиги во время матчей 5-го и 6-го туров чемпионата.

При использование болельщиками команд пиротехнических средств во время матчей ЧУ, на ФК «Динамо» наложен штраф в размере 2,5 тыс. грн., на ФК «Днепр» - 2 тыс. грн., ФК «Закарпатье» - 500 грн., ФК «Карпаты» - 3 тыс. грн., ФК «Металлист» - 5 тыс. грн. ФК «Металлург» (Запорожье) за поджог болельщиками команды двадцати пяти пиротехнических средств и скандирование нецензурных выражений в адрес болельщиков соперника наказан на 10 тыс. грн. Еще 2,5 тыс. грн. запорожский клуб заплатит за пребывание во время матча в технической площади лица, не внесенного в рапорт арбитра.

Дисциплинарный комитет ПЛ также указал на недопустимость оскорблений присутствующих на стадионе игроков, арбитров и болельщиков. За скандирование болельщиками нецензурных выражений в адрес арбитра ФК «Ильичевец» наказан на 1 тыс. грн., а за скандирование болельщиками ФК «Карпаты» нецензурных выражений в адрес команды «Арсенал» на львовский клуб наложен штраф в сумме 3 тыс. грн.

Кроме того, ряду клубов вынесено предупреждение за менее значительные нарушения, допущенные в ходе матчей чемпионата Украины.