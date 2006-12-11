Жозе Моуринью раскрыл заговор соперников ”Челси”

Главный тренер "Челси" Жозе Моуринью после матча с лондонским "Арсеналом" (1:1) заявил, что соперник ставил перед собой задачу, не рискуя, сыграть вничью, чтобы помочь "Манчестер Юнайтед". После воскресной игры отрыв "МЮ", лидирующего в чемпионате Англии, от "Челси" увеличился до восьми очков (у лондонцев игра в запасе).

"Очень странно, что "Арсенал" не играл на победу, все это очень похоже на сотрудничество. Мне непонятно, как команда, перед матчем отстававшая от лидера на 19 очков, может бороться лишь за ничью. По-моему, тот, кто претендует на чемпионский титул, должен стремиться только к победе", - цитирует слова Моуринью интернет-издание tribalfootball.com.

Португальский наставник отметил также, что главный тренер "Манчестер Юнайтед" сэр Алекс Фергюсон должен быть рад ничьей "Челси", поскольку преимущество "МЮ" увеличилось до восьми очков. В то же время Моуринью подчеркнул, что борьба за чемпионство далека от завершения.

"В среду мы играем с "Ньюкаслом", и, я думаю, после этой встречи разрыв сократится до пяти очков. А это очень немного", - считает португальский наставник. Напомним, что в воскресном матче с "Арсеналом" "Челси" пропустил гол на 76-й минуте, успел отыграться, благодаря точному дальнему удару Майкла Эссьена и не реализовал несколько "стопроцентных" моментов.

Лента.ру