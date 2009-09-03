Виталий Кличко пригласил на свой бой пожарников

Украинский боксер-тяжеловес Виталий КЛИЧКО пригласил американских пожарных на свой бой с Крисом АРРЕОЛОЙ, который состоится 26 сентября в Лос-Анджелесе.

Таким образом В.КЛИЧКО отметил работу пожарных, которые в последнее время тушат сильные пожары в Калифорнии. Пожарным выделено около ста билетов, сообщает Лента.русо ссылкой на Associated Press.

У В.КЛИЧКО есть дом в Лос-Анджелесе, где он проживает, в частности, когда готовится к своим поединкам в этом городе. По словам украинца, пожар не угрожал его дому, но из окна он видел, как пожарные боролись с огнем.

В бою с К.АРРЕОЛОЙ Виталий КЛИЧКО будет защищать принадлежащий ему титул чемпиона мира в тяжелом весе по версии WBC (Всемирный боксерский совет).