Сборная Украины скатилась на 6 позиций в рейтинге ФИФА

12:53, 02 сентября 2009
Спорт
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Лидер - прежний

Сборная Украины по футболу скатилась на 6 позиций  в сентябрьском рейтинге ФИФА, который был опубликован в среду. Лидерство по-прежнему удерживает Бразилия.

1 (1). Бразилия - 1604

2 (2). Испания - 1588

3 (3). Голландия - 1376

4 (5). Италия - 1186

4 (4). Германия - 1186

6 (6). Россия - 1129

7 (7). Англия - 1127

8 (8). Аргентина - 1113

9 (10). Хорватия - 1101

10 (9). Франция - 1040

25 (19). Украина - 829

 

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